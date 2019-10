Mann bemerkt Messerstich am nächsten Morgen: Täterin gesucht

Mettmann (dpa/lnw) - Die Polizei sucht eine mutmaßliche Messerstecherin, die einen 24-Jährigen schwer verletzt haben soll. Das Opfer sei mit einigen Freunden nachts in der Fußgängerzone von Mettmann bei Düsseldorf unterwegs gewesen, als es am Sonntag zu einem Wortgefecht und zu einem Gerangel mit einer entgegenkommenden Gruppe gekommen sei, berichtet die Polizei am Montag.