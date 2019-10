Düsseldorf (dpa/lnw) - Medienscouts sollen künftig an 1000 Schulen in Nordrhein-Westfalen Schüler in Sachen Medienkonsum beraten. Das haben das NRW-Schulministerium und die Landesanstalt für Medien vereinbart. Bislang gebe es das Angebot an 700 Schulen.

