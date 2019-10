Graffiti-Sprayer stoppen Schwebebahn

Wuppertal (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Zug der bekannten Wuppertaler Schwebebahn gestoppt und mit Graffiti besprüht. «Das ist sehr ungewöhnlich, das hatten wir so bislang noch nicht», sagte ein Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke am Montag. Nach Angaben der Polizei hatten die Unbekannten den Zug am Sonntagmorgen gestoppt, indem einer von ihnen eine Tür blockierte, während mehrere andere sprühten.

Von dpa