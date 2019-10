NRW-Verkehrministerium in sozialen Medien am fleißigsten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium hat in den vergangenen drei Jahren mehr Beiträge bei Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht als jedes andere Ministerium. Laut einer Aufstellung der Landesregierung setzte das Verkehrsministerium in Sozialen Medien im Schnitt 230 «Posts» pro Monat ab. Das Wirtschaftsministerium kam demnach auf durchschnittlich 187 Einträge und damit den 2. Platz, das Umweltministerium mit 179 «Posts» auf Platz 3. Das Finanzministerium teilte sich laut der Statistik im Schnitt nur 18 Mal pro Monat über Soziale Medien mit - so selten wie kein anderes Ressort.