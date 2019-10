Bielefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in der Praxis eines Heilpraktikers in Bad Oeynhausen will sich der Angeklagte heute äußern. Die Verteidigerin des 61-Jährigen hatte beim Prozessauftakt Mitte September am Landgericht Bielefeld eine schriftliche Aussage angekündigt. Dabei soll es sich aber nicht um ein Geständnis handeln, sondern eher um etwas «Erläuterndes», wie es hieß. Ihr Mandant wolle etwas zu seiner «speziellen manuellen Therapie» sagen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten 44 Taten zur Last, darunter 37 Mal schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Acht Opfer listet die Anklage auf: junge Mädchen, die zum Tatzeitpunkt zwischen sechs und zwölf Jahren alt waren. Laut Anklage nutzte der Mann die körperliche Nähe als Therapeut aus, um unter dem Deckmantel einer ordnungsgemäßen Behandlung sexuelle Handlungen vorzunehmen.

Seiner Frau seien seine sexuellen Vorlieben bekannt gewesen, so die Anklage. Der 62-Jährigen wird Beihilfe vorgeworfen.