Keimbelastete Wurst: NRW plant Schwerpunkt-Kontrollen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach zwei Todes- und mehreren Krankheitsfällen durch keimbelastete Wurst verstärkt Nordrhein-Westfalen die vorsorglichen Kontrollen. «Wir werden Schwerpunkt-Kontrollen bei den Unternehmen machen, die schon aufgefallen sind», kündigte NRW-Verbraucherministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag in Düsseldorf an. In Produkten des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG aus dem hessischen Twistetal waren mehrfach Listerienkeime nachgewiesen worden.

Von dpa