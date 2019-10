«NRW-Wanderbahnhof des Jahres»: Von Overath in die Natur

Overath (dpa/lnw) - Der Overather Bahnhof im Bergischen Land ist am Samstag wegen seines günstigen Standorts zum «NRW-Wanderbahnhof des Jahres 2019» gekürt worden. Von dem historischen Bahnhof aus könnten Wanderer schnell den Naturpark der Region erreichen, teilte die Gemeinschaftskampagne mobil.nrw mit. «Mit seiner guten Anbindung an den nordrhein-westfälischen Nahverkehr und der reizvollen Lage im Bergischen Land bietet er alles, was Wanderer brauchen», sagte Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU).