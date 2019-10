Götze in Freiburg in der Startelf

Freiburg (dpa) - Ex-Weltmeister Mario Götze steht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Spiel beim SC Freiburg am Samstag. Für den Techniker, der im Vergleich zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag (2:0) für Julian Brandt ins Team rückt, ist es erst das zweite Spiel von Beginn an. Torjäger Paco Alcácer fällt derzeit mit Problemen an der Achillessehne aus. Auch der Ex-Gladbacher Thorgan Hazard ist neu im Team, für ihn muss der Engländer Jadon Sancho auf die Bank.