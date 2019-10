DFB verabschiedet Ex-Nationalspielerin Laudehr

Aachen (dpa) - Die langjährige Nationalspielerin Simone Laudehr ist vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine vom DFB verabschiedet worden. Die 33-Jährige wurde am Samstag von DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg und der ehemaligen Bundestrainerin Silvia Neid für ihre Verdienste geehrt und bekam zum Abschied einen Blumenstrauß. «Ich habe gerne und mit großem Stolz für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und dabei alle Höhen und einige Tiefen erlebt», wird sie im DFB-Magazin zitiert. «Überwiegend sind aber die vielen positiven und fantastischen Erinnerungen an eine jahrelange grandiose Zeit mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der absoluten Weltspitze.»

Von dpa