Altes Ehepaar in eigenem Haus überfallen und beraubt

Swisttal (dpa/lnw) - Zwei maskierte Einbrecher haben in Swisttal bei Bonn ein älteres Ehepaar aus dem Schlaf gerissen und bedroht. Die unbekannten Täter stiegen in der Nacht zum Freitag durch ein Fenster in das Einfamilienhaus der beiden ein. Während ein Täter den 93-jährigen Mann und seine 88 Jahre alte Frau im Schlafzimmer in Schach hielt, durchsuchte der andere die übrigen Räume. Schließlich flüchteten die Täter mit Bargeld. Nachbarn hörten die Hilferufe der alten Leute und alarmierten die Polizei. Das Ehepaar sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

Von dpa