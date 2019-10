Dutzende hochwertige Autos in Herne zerkratzt

Herne (dpa/lnw) - An 67 meist hochwertigen Autos haben Unbekannte in Herne den Lack zerkratzt. Die ersten geschockten Autobesitzer hätten am Donnerstagmorgen die Polizei informiert. Dann sei nach und nach das ganze Ausmaß deutlich geworden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der oder die Täter seien durch vier benachbarte Straßen gezogen und hätten unter anderem immer wieder den Buchstaben «A» in die Autos geritzt. Hinweise zum Hintergrund oder zu den Tätern hatten die Ermittler zunächst nicht.

Von dpa