Mieterbund: NRW braucht 80 000 neue Wohnungen pro Jahr

Angesichts des Mangels und deutlich steigender Mieten müssten immer mehr Haushalte mehr als die «kritischen» 30 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben, betonte Witze. Drastisch sei die Entwicklung in der Rheinschiene, in den Uni-Städten Aachen, Münster, Dortmund und Siegen, aber zunehmend auch in der Region zwischen Bielefeld, Paderborn und Lippstadt sowie in zahlreichen münsterländischen Gemeinden. Beim «Mietertag NRW» des Verbands am Samstag in Münster sollen Wohnungsnot und der Ausbau von Mieterrechten im Fokus stehen. Zudem wird der Vorstand neu gewählt.