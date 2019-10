Grau und meist nass: Trübes Wochenendwetter in NRW

Essen (dpa/lnw) - Dichte Wolken und viel Regen: Am Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf meist ungemütliches Herbstwetter einstellen. Den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge beginnt der Freitag mit dichten Wolken, von Westen her ziehen teils kräftige Schauer auf. Besonders in Ost-Westfalen regnet es anhaltend und stark. Bei Höchsttemperaturen bis 14 Grad und vereinzelten starken Windböen im Bergland mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometer bleibt es auch am Nachmittag regnerisch. Die Nacht wird frisch mit Temperaturen zwischen fünf und neun Grad, vielerorts kann es weiter regnen.

Von dpa