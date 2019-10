Auszeichnung: Nach deutscher Landschaftsarchitektin benannt

Die 1921 in Mülheim an der Ruhr geborene Landschaftsarchitektin war 1938 mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet. Sie studierte unter anderem an der Elite-Universität Harvard und arbeitet seit mehr als 70 Jahren in ihrem Beruf. Inzwischen lebt Oberlander, die selbst vielfach ausgezeichnet und von der «New York Times» zur «Grande Dame der Landschaftsarchitektur» gekürt wurde, im westkanadischen Vancouver.