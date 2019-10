21-Jähriger überschlägt sich mit Auto und landet im Garten

Nettetal (dpa/lnw) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat sich in Nettetal am Niederrhein mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und über eine Gartenmauer geschleudert, teilte die Polizei mit. Im angrenzenden Garten blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa