Trübes Wetter und Regenschauer in NRW

Essen (dpa/lnw) - Wer nach dem Tag der Deutschen Einheit einen Brückentag genommen hat, sollte am besten zu Hause auf dem Sofa bleiben: Der Freitag werde voraussichtlich in ganz Nordrhein-Westfalen ungemütlich und regnerisch, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bei Temperaturen von 11 bis 14 Grad soll der Regen laut DWD-Prognose tagsüber andauern und erst zum Abend hin abklingen.