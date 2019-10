Borussia Dortmund mit Zittersieg in Prag

Prag (dpa) - Borussia Dortmund ist ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gelungen. Der in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnde BVB gewann am Mittwochabend beim tschechischen Tabellenführer Slavia Prag mit 2:0 (1:0) und liegt nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten auf Kurs. In der kommenden Partie der Königsklasse tritt Dortmund am 23. Oktober bei Inter Mailand an. Der 20 Jahre alte Achraf Hakimi erzielte beide Tore (39. Minute/89.) für den BVB.

Von dpa