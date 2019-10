Gedenken an Karel Gott vor Champions-League-Spiel in Prag

Prag (dpa) - Die Mannschaften von Slavia Prag und Borussia Dortmund sowie rund 20 000 Fans im Sinobo Stadion haben Karel Gott die letzte Ehre erwiesen. Begleitet von einem Song des am Vortag im Alter von 80 Jahren verstorbenen Sängers erhoben sich die Zuschauer am Mittwoch von ihren Sitzen und applaudierten. Zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem populären Tschechen bestand eine besondere Beziehung. Im Meister-Jahr 1996 hatte Gott zusammen mit dem Dortmunder Stadionsprecher Norbert Dickel den Song «Schwarzgelb – wie Biene Maja» aufgenommen. Diese Fan-Version erinnerte an den größten Hit des Sängers, den Titelsong für die Zeichentrickserie «Biene Maja».