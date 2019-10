BVB mit Abwehrchef Hummels in Prag: Götze auf der Bank

Prag (dpa) - Borussia Dortmund kann im Champions-League-Spiel bei Slavia Prag wieder auf Mats Hummels zählen. Der Weltmeister von 2014 steht nach überstandener Rückenblessur in der Startformation des Fußball-Bundesligisten für die Partie am Mittwoch. Ebenfalls von Beginn an dabei ist der zuletzt häufig nur eingewechselte Neuzugang Julian Brandt. Dagegen muss Mario Götze trotz des Ausfalls von Torjäger Paco Alcácer mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. In das Dortmunder Sturmzentrum dürfte damit Marco Reus rücken.

Von dpa