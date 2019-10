Reizgas in Schulmensa versprüht: Großer Feuerwehreinsatz

Mülheim (dpa/lnw) - An einer Gesamtschule in Mülheim an der Ruhr hat versprühtes Reizgas einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Drei Kinder kamen am Mittwoch wegen Kreislaufproblemen vorsorglich ins Krankenhaus. Einige Schüler hätten über Reizungen der Atemwege geklagt. Dutzende seien zwar unversehrt, durch den Vorfall aber stark verstört gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von dpa