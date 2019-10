Funkel will Talfahrt der Fortuna in Berlin stoppen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Friedhelm Funkel will die Talfahrt von Fortuna Düsseldorf in seinem 500. Spiel als Trainer in der Fußball-Bundesliga stoppen. «Wir reisen selbstbewusst nach Berlin und wollen mit Punkten im Gepäck zurück nach Düsseldorf fliegen», sagte Funkel vor dem Match am Freitag (20.30 Uhr) bei Hertha BSC.