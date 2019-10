Ermittlungen nach Verdacht der Freiheitsberaubung

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - In einer zehnstündigen Aktion haben Ermittler in einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen Hinweise auf illegale Fixierungen von Bewohnern gesucht. Wegen des Anfangsverdachts der Freiheitsberaubung von Patienten ermitteln Polizisten gegen einen Teilbereichsleiter der Einrichtung. Beamte hätten am Dienstag bis in den späten Abend hinein große Datenmengen sowohl in Papierform als auch in Form von elektronischen Speichern sichergestellt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Beamten seien mit Rücksicht auf die Patienten behutsam vorgegangen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem längeren Verfahren aus.

Von dpa