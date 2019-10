Trikot-Design: Fortuna Düsseldorf muss an Künstlerin zahlen

Die Klägerin hatte 50 000 Euro gefordert, der Bundesligist 15 000 Euro geboten. Am Mittwoch signalisierte der Verein nach dem Hinweis des Gerichts, über die bislang angebotene Summe hinauszugehen. Sollten sich die Parteien nicht einigen, will das Gericht am 27. November eine Entscheidung verkünden.

Das verwendete Rautenmuster ist in Düsseldorf bereits seit Jahren zu sehen: Klussmann hatte die U-Bahn-Stationen der neuen Wehrhahn-Linie mitgestaltet und dabei das Muster auf den Wänden des U-Bahn-Tunnels, das sogenannte Kontinuum, entworfen. Der Bundesligist hatte vergeblich argumentiert, dass das Trikot-Muster ausreichend von Klussmanns Werk abweiche und keine Urheberrechtsverletzung vorliege.