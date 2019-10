Bürgermeister-Kandidat für Gevelsberg per Annonce gesucht

Gevelsberg (dpa/lnw) - Ein Oppositionsbündnis in Gevelsberg sucht per Annonce einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020. CDU, Grüne, FDP und Freien Wählern schwebe eine Person vor, die «mit einem völlig unverbrauchten Blick von außen kommt, uns frische Impulse gibt und für einen Neuanfang stehen kann.» Das sagte CDU-Chefin Babett Bolle am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Man hoffe bis Mitte November auf etwa 20 Interessenten. Zuvor hatte «bild.de» berichtet.