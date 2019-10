Borussen-Keeper Sommer zuversichtlich vor Spiel in Istanbul

In der Bundesliga gab es anschließend aber zwei Siege gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) und bei 1899 Hoffenheim (3:0). Vor allem die drei Erfolge in den ersten drei Auswärtsspielen der Saison machen nicht nur bei Sommer Hoffnung auf einen Erfolg am Bosporus. «Wir müssen einfach so auftreten wie in der Bundesliga», forderte Sommer, der vor seinem 30. Europapokalspiel steht.