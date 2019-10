Deutscher Comedypreis für John Cleese

Köln (dpa) - Monty-Python-Star John Cleese (79) erhält dieses Jahr den Deutschen Comedypreis in der Kategorie «Lebenswerk International». Mit der britischen Comedytruppe Monty Python habe er Generationen von Comedians geprägt, begründete Ralf Günther von Köln Comedy die Verleihung nach einer RTL-Mitteilung vom Mittwoch. Cleese sei «ein wunderbarer Botschafter des berühmten britischen Humors». Der Schauspieler werde den Preis bei der Verleihungsgala am Mittwochabend in Köln selbst in Empfang nehmen. Thomas Gottschalk sei als Laudator vorgesehen. Der Deutsche Comedypreis wird dieses Jahr 20 Jahre alt.

Von dpa