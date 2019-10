Mutmaßlicher Rachemord im Rockermilieu vor Gericht

Köln (dpa/lnw) – Drei Männer mit mutmaßlichen Verbindungen zur Rockergruppe «Hells Angels» stehen seit Dienstag in einem Mordprozess vor dem Landgericht. Den beiden 32 und 30 Jahre alten Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 25. November 2018 an der Erschießung eines Mannes in einer Bar beteiligt gewesen zu sein. Einem 33 Jahre alten Angeklagten legt die Anklage Beihilfe zur dreifachen gefährlichen Körperverletzung zur Last. Der 32 Jahre alte Tatverdächtigen ist nach Angaben vor Gericht Deutscher, die 30 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen Türken.

