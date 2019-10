Putzig, quirlig und bedroht: Zwergotter-Nachwuchs im Zoo

Duisburg (dpa/lnw) - Sechs auf einen Streich: Erstmals seit acht Jahren sind im Duisburger Zoo wieder Zwergotter geboren worden. Die Elterntiere leben erst seit Mai in Duisburg. «Direkt nach der Ankunft des neuen Pärchens konnten wir die ersten Annäherungsversuche beobachten», berichtete der zoologische Leiter Johannes Pfleiderer am Dienstag. In den folgenden Wochen beobachteten die Tierpfleger mehrere Paarungen. Anfang August verriet dann leises Fiepen aus der Wurfbox den Zuchterfolg. Mittlerweile haben die Tiere - drei Weibchen und drei Männchen - einen Identifikationschip unter die Haut bekommen, damit sie auseinander gehalten werden können.

Von dpa