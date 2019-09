Tah-Einsatz offen: Freude auf Wiedersehen mit de Ligt

Turin (dpa) - Trainer Peter Bosz hat die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah in die Startelf von Bayer 04 Leverkusen für das Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Juventus Turin offen gelassen. «Das werden wir morgen sehen», antwortete der Niederländer am Montag auf die Frage nach einem Einsatz des Innenverteidigers. Tah hatte in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen nicht in der Startelf gestanden.

Von dpa