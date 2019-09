Juve-Coach Sarri: Gegen Bayer nicht mit «1000-Tore-Sturm»

Turin (dpa) - Juventus Turins Trainer Maurizio Sarri setzt im Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen zumindest nicht von Beginn an auf seinen 1000-Tore-Sturm. «Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín gemeinsam beginnen zu lassen, ist ein interessanter Vorschlag», sagte Sarri am Montag: «Aber dafür haben wir noch nicht die richtige Balance. Deshalb können wir das allenfalls in Phasen eines Spiels so machen.» Die drei Offensivspieler haben zusammen über 1000 Pflichtspiel-Tore erzielt.

Von dpa