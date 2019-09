Khedira auf dem Weg zu alter Form: Ronaldo als Fürsprecher

Turin (dpa) - Das 2:0 am Freitag gegen den Tabellenvorletzten Spal Ferrara könnte für Sami Khedira den Durchbruch gebracht haben. «Wie in einen Jungbrunnen gefallen» habe der Weltmeister von 2014 gewirkt, schrieb der «Corriere della Sera». Erstmals seit April 2018 hatte der 32-Jährige in einem Pflichtspiel ein Tor vorbereitet. Beinahe hätte er auch erstmals seit Februar eines erzielt. Rechtzeitig zum Wiedersehen mit einem Bundesligisten - Bayer Leverkusen am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) in der Champions League - scheint Khedira endlich seine Form wiedergefunden zu haben.

Von dpa