152 Kilometer Stau in NRW am Montagmorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Berufsverkehr ist am Montagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 152 Kilometern im Bundesland. Besonders viel Extrazeit mussten Autofahrer auf der A45 in Richtung Gießen zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-Süd einplanen: Bei zehn Kilometern Stau gab es Verzögerungen von bis zu einer Stunde. Auf der A40 in Richtung Duisburg kam es zwischen Kreuz Dortmund-West und Essen-Frillendorf auf einer Strecke von über 20 Kilometern immer wieder zu Stau und stockendem Verkehr.