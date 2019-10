Ermittlungen: Handwerker fuhr nach Streit in Menschengruppe

Iserlohn (dpa/lnw) - Nachdem am Sonntagabend ein Mann (33) in Iserlohn in eine Menschengruppe gefahren war und zwei Personen leicht verletzte, kennt die Polizei jetzt die Hintergründe: Demnach hatte der Hagener Handwerkerarbeiten ausgeführt und sich mit acht Mitarbeitern seines Auftraggebers gestritten. Schließlich sei er seinen Kleinwagen gestiegen und in die Gruppe gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann wieder frei gelassen. Statt einem versuchten Tötungsdelikt werfe man ihm jetzt nur noch gefährliche Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Von dpa