Kronprinz gewinnt überraschend Großen Preis von Düsseldorf

Der Sieg in dem mit 55.000 Euro dotierten Rennen war der erste große gemeinsame Erfolg für den Kölner Trainer Peter Schiergen und seinen neuen Stalljockey Lukas Delozier. Delozier hat an Schiergens Stall die Nachfolge von Andrasch Starke angetreten, der seinerseits am Sonntag einen Vertrag bei Deloziers bisherigem Chef Henk Grewe unterschrieb. Kronprinz gelang beim 19. Start der vierte Sieg, Abdulmagid Alyousfi ist sein Besitzer.