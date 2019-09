Köln mit Sondertrikot, Schmitz und Modeste

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln läuft in der letzten Bundesliga-Partie des 6. Spieltags gegen Hertha BSC mit einem Sondertrikot auf und setzte damit «ein Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung». Wie zwei Tage zuvor die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga spielt der FC mit einem Sponsoren-Schriftzug in Regenbogenfarben. Auch die Pylonen des Stadions sind bunt gefärbt statt rot-weiß. Das Spiel steht unter dem Motto «Lebe wie du bist».

Von dpa