BVB-Sportdirektor Zorc: «Führen keine Trainerdiskussion»

Zorc sprach daher von einer «unbefriedigenden Phase». Die Dortmunder holten aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen Sieg und fielen in der Bundesliga-Tabelle nach sechs Partien aus den Europapokalrängen. Zorc sprach daher trotz seiner Rückendeckung für Favre vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Slavia Prag und dem nächsten Ligaspiel in Freiburg von «zwei wichtigen Spielen in zwei unterschiedlichen Wettbewerben, die beide richtungsweisend sind».