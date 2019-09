MSV Duisburg greift Tabellenspitze an

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg nimmt die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga ins Visier. «Wir haben uns Rückenwind für die nächsten Spiele geholt. Gegen Meppen wollen wir am besten auch dreifach punkten, damit wir uns oben festsetzen», sagte MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp vor dem Nachholspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den SV Meppen. Nach dem 2:1 (0:0) am Samstag bei Schlusslicht CZ Jena kann der MSV mit einem Sieg mindestens Tabellenplatz zwei erobern.

Von dpa