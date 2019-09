33-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Hiddenhausen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Hiddenhausen ist ein 33 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach am Sonntagmorgen im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet. Drei weitere Menschen, die sich im Haus aufgehalten hatten, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.

Von dpa