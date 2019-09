Dortmund gegen Bremen erstmals in dieser Saison mit Götze

Dortmund (dpa) - Mario Götze feiert sein Comeback in der Startelf von Borussia Dortmund. Der Fußball-Weltmeister von 2014 bekommt von Trainer Lucien Favre am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen das Vertrauen. Der 27 Jahre alte Offensivspieler hatte in dieser Saison noch nicht in der Anfangsformation gestanden, letztmals war dies in der vergangenen Spielzeit am 18. Mai in der Partie bei Borussia Mönchengladbach (2:0) der Fall. Nach dem enttäuschenden 2:2 bei Eintracht Frankfurt in der Vorwoche nahm Favre insgesamt vier Veränderungen in der Startelf vor.

Von dpa