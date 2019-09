Frau findet drei vermeintliche Handgranaten im Keller

Vlotho (dpa/lnw) - Beim Aufräumen ihres Waschkellers hat eine Frau in Vlotho (Kreis Herford) eine Plastiktüte mit drei vermeintlichen Handgranaten gefunden. Die 59-Jährige habe sofort die Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Beamten evakuierten daraufhin das Einfamilienhaus, in dem die Frau gemeinsam mit ihrer 29-jährigen Tochter lebt, und verständigten Entschärfer des Landeskriminalamtes (LKA).

Von dpa