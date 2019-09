SPD-Regionalkonferenz: Spitzen gegen Groko und Scholz

Der Auftakt der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war am 4. September in Saarbrücken. Die neue SPD-Spitze und damit die Nachfolge der zurückgetretenen Andrea Nahles wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.

In Nordrhein-Westfalen stellen sich die sieben Bewerber-Duos noch am Sonntag in Troisdorf bei Bonn und am 6. Oktober in Duisburg vor.