Studie: Rund 700 fehlende LKW-Parkplätze in der Region Köln

Köln (dpa/lnw) - In der Region Köln fehlen einer Studie zufolge rund 700 Parkplätze für Lastwagen. Das ist das Ergebnis einer am Freitag in der Rheinmetropole vorgestellten Untersuchung der Uni Duisburg-Essen und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln.