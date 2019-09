Berlin/Duisburg (dpa/lnw) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen für diesen Montag (30. September) geplanten Besuch im Ruhrgebiet verschoben. Grund ist seine Teilnahme an der Trauerfeier für den verstorbenen früheren französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac in Paris. Der konservative Politiker war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von dpa