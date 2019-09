Grüne: Laschet muss bei Thyssenkrupp aktiv werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur, fordert von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mehr Einsatz für die Mitarbeiter des angeschlagenen Thyssenkrupp-Konzerns. «Die Situation bei Thyssenkrupp verunsichert die Beschäftigten», sagte Neubaur am Freitag. Sie müssten aus den Medien erfahren, dass ihrem Arbeitgeber die Zerschlagung und ein potenziell existenzbedrohender Abfluss von Mitteln drohe. All das kommentiere Laschet wie ein unbeteiligter Beobachter. «Es ist an der Zeit, dass er diese Rolle verlässt», verlangte Neubaur.

Von dpa