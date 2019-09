Bochum (dpa/lnw) - Beim Abladen eines Chlorkanisters an einer Grundschule in Bochum hat ein Lkw-Fahrer das giftige Gas eingeatmet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25 Liter-Kanister fiel laut Angaben der Feuerwehr am Freitag vom Transporter und schlug leck, als der Mann den Behälter an einer Zufahrt abstellen wollte.

