Frankfurt/Main (dpa) - Der scheidende DFB-Vizepräsident Reinhard Rauball hat mit mahnenden Worten zum Schulterschluss zwischen Profis und Amateuren im deutschen Fußball aufgerufen. «Ein zerstrittener DFB löst keine Probleme. Er würde sie sogar noch verschlimmern», sagte der 72-Jährige in seiner Rede beim DFB-Bundestag am Freitag in Frankfurt.

Von dpa