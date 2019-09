Bier-Dieb springt in Fluss und verletzt sich

Hagen (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Bier-Dieb ist auf seiner Flucht vor der Polizei in Hagen in die Lenne gesprungen und hat sich bei der Aktion verletzt. Das er danach nicht mehr die Böschung hochkam, wurde er mit Hilfe der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag berichtete. Bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag hatte ein Ladendetektiv den Angaben zufolge gesehen, wie der 26-Jährige mehrere Bier-Dosen entwendete.

Von dpa