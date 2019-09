Nach Kündigung während OP: Keine Einigung

Köln (dpa) - Im Fall einer umstrittenen Kündigung eines Chirurgs während einer Operation in der Klinik Köln-Merheim hat es vor Gericht keine Einigung gegeben. Die Güteverhandlung sei gescheitert, sagte der zuständige Richter am Arbeitsgericht Köln am Freitag. Beide Parteien hatten sich vor Gericht getroffen, um zu prüfen, ob eine Einigung möglich sei. Der Arzt fordert seine Weiterbeschäftigung, für die Klinik kommt das nicht infrage. Der Fall soll im Dezember weiter verhandelt werden.

Von dpa