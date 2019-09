Großbrand in Bandweberei: Starke Rauchentwicklung

Wuppertal (dpa) - Ein Brand in einer Bandweberei in Wuppertal hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer in der rund 30 mal 60 Meter großen Halle sei in «voller Ausdehnung», sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt an die Halle angrenzendes Haus konnte verhindert werden. Rund 80 Löschkräfte seien bei dem Brand im Gewerbegebiet vor Ort.

Von dpa