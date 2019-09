Komikerin Gaby Köster möchte «mit dem Rolli um die Welt»

Köln (dpa) - Die Komikerin Gaby Köster hat trotz ihres Handicaps noch große Ziele. Die 57 Jahre alte Künstlerin, die nach einem Schlaganfall im 2008 auf einen Rollstuhl angewiesen ist, würde gerne für das Fernsehen ein «Reisemagazin gestalten und moderieren. So eine Art „Mit dem Rolli um die Welt“. Ich bin immer gerne gereist, und es ärgert mich schon, dass das nicht mehr so locker geht», sagte Köster in einem Interview des «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitag).

Von dpa